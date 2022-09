‘Pantanal’: Giovanna Gold revela desconforto com Paula Barbosa

E nem tudo são flores no elenco de Pantanal com os atores da versão original de 1990. A polêmica da vez envolve Giovanna Gold, que interpretou a personagem Zefa na trama de Benedito Rui Barbosa. A atriz comentou, em entrevista ao jornal O Globo, sobre o encontro que teve com Paula Barbosa, que tem o mesmo papel da veterana na atual versão do folhetim. “Ela é prima do autor (Bruno Luperi) e neta do Benedito (Ruy Barbosa). Você acha que madame Gold não vai falar ‘oi, tudo bem?’. Fui mulher de cônsul. Não vou pisar no calo de ninguém nem ser chucra. Cumprimentei e só. Estava mais preocupada em falar com pessoas queridas que não via há muito tempo”, disse.

Giovanna, então, contou em detalhes o desconforto que passou com Paula. “Eu criei um aplicativo de memorização de texto e enviei, em dezembro, uma assinatura para ela. Desejei sucesso. O Instagram mostra que a mensagem foi visualizada, mas ela não respondeu. Tenho esse print. Ok, não precisa usar o meu aplicativo. Vida que segue. Fiz uma live com um jornalista falando disso e não achei que fosse virar um mal entendido. Ele me perguntou se eu tive contato com ela. Eu respondi que o único contato foi esse, mas que ela não falou ‘obrigada’”.

A atriz continuou dizendo que depois da repercussão ela não quis mais falar sobre o assunto. “Não vou ficar alimentando isso. Eu sei do meu lado. Virou uma maldade comigo e com ela. As pessoas ficam alimentando a briga entre Zefas. Deselegante. Não preciso disso, não”, comentou Giovanna.

Paula Barbosa se defende

Já Paula Barbosa, vendo a repercussão das falas de Gold, comentou sobre o tema no podcast Papo de Novela, do Gshow, que foi ao ar nesta quinta, 22. “Nesse dia da gravação, eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre o assunto e, sinceramente, eu nem quero. Porque quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito delicado. Muita gente não conhecia o meu trabalho e falar uma coisa dessa, hoje em dia, pode cancelar uma pessoa”, desabafou Paula.

A atriz ainda disse que apesar de não querer comentar sobre o assunto, sentiu a necessidade de falar sobre as declarações de Giovanna. “Ela, a primeira Zefa de Pantanal, disse que me mandou mensagem e eu nem sequer agradeci e ignorei. Isso não é verdade. Eu prefiro acreditar que alguém interpretou mal algo que ela tenha dito. Porque lá no comecinho, quando eu comecei a divulgar que ia fazer a Zefa, ela comentou em uma foto minha e eu respondi o comentário dela, dizendo o quanto eu estava muito feliz e honrada em pegar o bastão”.

Na sequência, a atriz afirmou que as declarações de Giovanna foram “muito graves” em sua visão. “Acho que ela poderia ter me procurado e falado comigo. Então, nesse dia, a gente se cumprimentou, mas também não tive muito assunto com ela. Não me senti à vontade para bater esse papo, mas queria que tivesse sido diferente. Era um momento para a gente curtir junto. E confesso que continuo na interrogação”.

Paula finaliza dizendo que se um dia tiverem a oportunidade de conversar sobre o ocorrido com Giovanna, ela fará.