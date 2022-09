Paolla Oliveira afasta rumores de término com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira, pelo Instagram, negou as suspeitas do término de relacionamento com o músico Diogo Nogueira após fãs terem questionado se o casal ainda estava junto. Numa postagem, ela compartilhou com os seguidores várias fotos ao lado do namorado. “Que pena que a felicidade de um relacionamento para muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que para gente não é”, declarou a atriz.

Paolla continua explicando a dinâmica de sua união com Diogo. “Nosso relacionamento é real e nosso. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas para quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes”, finalizou.

Nos comentários da postagem, amigos se manifestaram em apoio à Paolla: “Que delícia viver a vida real sabendo que não depende da virtual né? Uma libertação e paz ao mesmo tempo”, disse a apresentadora Fernanda Gentil.

Diogo Nogueira também se manifestou. “Amor verdadeiro, real e nosso! Amo tu!”, se derreteu ele.

Em entrevista ao podcast Ge Talks, do Spotify, Paolla esclareceu os rumores de que teria se casado às escondidas com o namorado. “Vira e mexe eu venho com aliança da novela. Aquela aliança era da novela. E nem sou mais casada na novela. Acabo me divertindo com tudo o que é criado, com todas as confusões”, declarou ela à apresentadora Camila Coutinho. Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde julho de 2021.