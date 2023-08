Paolla Oliveira comenta decisão de abandonar filtros nas redes: ‘Lugar de perfeição que não criei’

Paolla Oliveira foi a convidada do Saia Justa, programa do GNT, da última quarta-feira, 2. Na ocasião, a atriz explicou suas razões para ter deixado de usar filtros nas redes sociais e refletiu sobre a pressão para manter padrões de beleza.

“Eu só consegui fazer esse pacto com a coisa de não usar filtros porque já era uma realidade na minha vida. Já tinha me sentido sem lugar, angustiada e ansiosa”, revelou às apresentadoras Astrid Fontenelle, Bela Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz.

Ela continuou: “Eu falei ‘se eu estou nesse lugar, como estão as outras pessoas?’. Já que estamos nesse lugar de privilégios, de facilidades, é um lugar de tantas coisas que outras pessoas não podem. Então falei ‘não quero. Quero sair disso’”.

A decisão de não usar mais filtros nas redes sociais foi compartilhada por Paolla no dia 17 de julho em parceria com uma marca de cosméticos.

A artista afirmou ter “consciência de que estava em um lugar muito confortável”. “A perfeita, a linda, a maravilhosa. Me colocaram em um lugar de perfeição que não fui eu que criei. Com tudo isso, eu fiquei aprisionada”, disse.

“Só que aí eu fiquei pensando que se eu não me mexer, a mesma pessoa que me colocou nesse lugar vai me tirar. As pessoas, a rede social, a mídia vão falar: ‘agora ela não é mais boa o suficiente’. Eaí, você simplesmente cai, sem nenhuma estrutura, sem pensar e sem se questionar”, completou.

