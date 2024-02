Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão em resort com diárias de até R$ 8 mil nas Maldivas; conheça

Neste final de semana, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilharam fotos da viagem que estão realizando para as Ilhas Maldivas, arquipélago no sudeste asiático. No sábado, 24, a atriz compartilhou vídeos andando de bicicleta e mostrando o quarto de hotel em que estão hospedados.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão passando férias em resort nas Maldivas. Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal e LUX* South Ari Atoll/Divulgação

“Diretamente do paraíso. Que lugar surreal”, escreveu ela. Já na manhã deste domingo, 25, o cantor publicou fotos ao lado da namorada com o mar ao fundo e se declarou na legenda: “Quero tudo junto, lado a lado, seu eterno namorado”.

PUBLICIDADE Os artistas estão hospedados em um resort chamado LUX South Ari Atoll, divulgado como “uma ilha cinco estrelas nas Maldivas para quem precisa relaxar ou se aventurar”. O local faz parte de uma rede de hotéis com sedes na Tanzânia, nas Ilhas Maurício, na Ilha da Reunião e na China. Em um site de reservas, uma diária all-inclusive (ou seja, com refeições e bebidas inclusas no pacote) no resort para uma pessoa em um fim de semana de março chega a R$ 8 mil, incluindo impostos e taxas.

O hotel conta com oito restaurantes e cinco bares, pacotes para família, quartos para casais no “estilo cabana de praia” com piscina privada e vista para o mar, além de um spa que também oferece aulas de ioga, ginástica e meditação. Veja imagens:

Resort em que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se hospedaram nas Maldivas. Foto: LUX* South Ari Atoll/Divulgação

Resort em que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se hospedaram nas Maldivas. Foto: LUX* South Ari Atoll/Divulgação