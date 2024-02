Paolla Oliveira fala sobre fantasia de onça: ‘Difícil foi me achar’

A rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, com o figurino de onça que foi sucesso do carnaval. FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO Foto: PEDRO KIRILOS

A atriz Paolla Oliveira segue colhendo os frutos de sua apresentação emblemática na Sapucaí, no desfile da Grande Rio, no dia 11, que teve como tema o mito de criação da onça. Em entrevista ao site O Globo publicada nesta sexta, 16, a rainha de bateria comentou sobre a roupa de felino com luzes LED que fez sucesso na web.

PUBLICIDADE “Respirar foi tranquilo. Difícil foi me achar. Era muito fechada e ainda tinha luz de LED no olhos. Quando ela baixava, eu enxergava pouquinho, só para me localizar”, disse. A atriz explicou que foi alertada sobre as dificuldades do figurino. “Quando me proponho a fazer algo, a dificuldade é menor diante da vontade de dar certo.”

Paolla também falou sobre o apoio que recebeu do namorado, o cantor Diogo Nogueira, após o desfile. “Ele me ligou emocionado, falando que tinha sido lindo e que eu era uma onça braba mesmo”, conta.

A inspiração carnavalesca da atriz tem história com o carnaval carioca. “Há pouco tempo, ouvi a história Eloina dos Leopardos, travesti linda, reconhecida como a primeira rainha do carnaval, que tem essa transgressora, de aceitar todos os corpos”, disse.

Sucesso garantido

O vídeo que mostra Paolla Oliveira desfilando de onça pela Grande Rio foi um dos conteúdos mais repercutidos do carnaval na web.

A escola anunciou em suas redes sociais nesta sexta, 16, que renova com Paolla Oliveira para 2025.

Publicidade

A Grande Rio ficou com o Terceiro Lugar do carnaval carioca, atrás da Viradouro e Imperatriz Leopoldinense. As três escolas farão o desfile das campeãs neste sábado, 17, junto a Vila Isabel, Portela e Salgueiro.