Paolla Oliveira: ‘Já fizeram eu me questionar se estaria louca’

Todas essas pautas que o programa levanta são super importantes. O assédio, ou a estafa... O gaslighting [forma de manipulação em que o agressor tenta acusar a mulher de estar louca], por exemplo, pode ser a primeira vez que muitas mulheres vão ter acesso ao significado dessa agressão psicológica. Todas as pautas do programa também levam a algo muito maior, que é o problema do feminicídio. Essa pauta, que é muito urgente no Brasil, começa com todas essas que o programa aborda.

Você é considerada uma voz para mulheres de todo o Brasil. Essa responsabilidade, é também, um peso? E qual a melhor parte de estar nessa posição?

A melhor parte, por exemplo, é estar à frente de um programa como o Falas Femininas, que é pioneiro, educativo. Sim, porque a gente precisa de programas educativos que falem com o grande público, pra aumentar e reverberar discussões como essas, pra ir além das nossas pequenas bolhas, pequenos mundos... É poder usar essa influência, conquistada com o trabalho, com muita dedicação, para ampliar e reverberar esses assuntos que, para mim, são muito importantes e devem ser debatidos cada vez mais. É uma responsabilidade grande, sim. Mas não é um peso. De maneira nenhuma.