Paolla Oliveira mostra andamento de obra em mansão luxuosa no RJ; veja fotos

A atriz Paolla Oliveira usou o seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 8, para mostrar o andamento da obra na mansão que irá morar com Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro. Ao chegar no local, a artista ficou surpresa ao ver que a construção ainda estava acontecendo e que iria demorar, pelo menos, dois meses para ficar pronta.

Segundo ela, os dois pretendem se mudar logo. “Um vídeo de reação a mais um dia de visita a minha obra. Olha aí, como eu vou reagir se vou me mudar e a casa está assim ainda?”, disse. “Estão dizendo por aí, né Roberto? Que faltam dois meses”, declarou ao falar com um dos membros da equipe. “Eu vou mudar. Não, vou ter reações melhores, esperem aí.”

Paolla Oliveira mostra detalhes da casa que irá morar com Diogo Nogueira Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

A famosa ainda mostrou o lugar que diz ser o preferido do amado: a cozinha. “Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo. Olha aí, é isso o que a gente tem para oferecer neste momento. Está quase! Vai sair, gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar”, brincou.

Ao final, Paolla mostrou o cômodo que já está pronto e se empolgou com o resultado. “Vamos para uma boa notícia, minha gente? Habemus (temos, em português) closet”, ressaltou.