Paolla Oliveira rebate comentários sobre possível gravidez: ‘Falar do corpo do outro é coisa séria’

Paolla Oliveira compartilhou um vídeo na última quarta-feira, 18, respondendo internautas que levantaram a possibilidade dela estar grávida.

Os comentários surgiram após a atriz publicar outro vídeo, no qual mostrava sua roupa para participar de um ensaio da escola de samba em que ela é rainha de bateria, a Grande Rio.

“Fiz um vídeo lindo para vocês. Não sei se vocês gostaram, eu achei lindo, e estava dando uma olhada hoje nos comentários. Estava aqui vendo vocês falarem desse tema que vocês amam: bebê. Meu Deus, como amam esse tema”, disse Paolla.

A atriz então continuou: “Fiquei me divertindo com os comentários, porque são todos muito carinhosos. Mas, no meio da diversão, fiquei pensando que esse é um papo muito sério e pode ser um gatilho para muitas mulheres”.

Ela lembrou que muitas mulheres ainda buscam alcançar padrões estéticos e “foram ensinadas” a se preocuparem demais com a aparência e o corpo.

“Vocês acharam que eu estava com barriga? Quer saber? Com barriga ou sem barriga, eu estava me achando linda e isso que importa. E vem cá, gente: nem toda barriga é de bebê não”, completou.

Um recadinho que dei na outra rede, mas acho que vale aqui também ❤️ pic.twitter.com/Co9FqbBWMx — Paolla Oliveira (@paolla) January 18, 2023

Em seguida, Paolla fez um alerta para que internautas tomem cuidado ao publicarem comentários deste tipo: “Falar do corpo do outro é uma coisa bem séria. Então, vamos tentar não fazer isso”.

“E para finalizar aqui, eu queria mandar um beijo para todos vocês, agradecer aos elogios. Vocês são muito fofos. E dizer que uma mulher com um corpo real somos todas nós”, concluiu.