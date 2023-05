Paolla Oliveira respondeu curiosidades dos seus seguidores através do seu perfil do Instagram na última segunda-feira, 29, e entre elas estava uma pergunta sobre a pressão que as mulheres sofrem a respeito de filhos e casamento.

A atriz, que está namorando o sambista Diogo Nogueira desde julho de 2021, revelou que lida com a pressão “no seu tempo”.

“Olha ai mulherada, essa pergunta não vem só pra mim não, mas sim para todas nós que enfrentamos isso durante uma vida inteira. São vários temas: faculdade, estilo de vida, casamento, filhos e quantos outros”, iniciou a famosa.

Paolla Oliveira responde sobre maternidade e casamento: ‘Decidir o próprio ritmo sem pressão’ Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

“Sabe o que eu faço? Eu procuro resistir às pressões vivendo a minha vida no meu tempo, do meu jeito. Essas decisões são muito pessoais, cada uma de nós deve ter o direito de decidir sobre o próprio ritmo, e sem pressão”.

“Acho que o mais importante é a gente se sentir bem com as próprias escolhas. E se algo te incomoda, questione se isso realmente faz sentido pra você ou se você tá fazendo alguma coisa só por uma pressão”, concluiu a famosa.

Paolla responde críticas sobre seu corpo

Em fevereiro, a famosa respondeu críticas sobre o seu corpo após um ensaio da escola de samba em que foi rainha de bateria, a Grande Rio. Na época, após mostrar a roupa do ensaio, recebeu diversos comentários sobre uma possível gravidez.

“Fiquei me divertindo com os comentários, porque são todos muito carinhosos. Mas, no meio da diversão, fiquei pensando que esse é um papo muito sério e pode ser um gatilho para muitas mulheres”, falou.

Ela lembrou que muitas mulheres ainda buscam alcançar padrões estéticos e “foram ensinadas” a se preocuparem demais com a aparência e o corpo.

“Vocês acharam que eu estava com barriga? Quer saber? Com barriga ou sem barriga, eu estava me achando linda e isso que importa. E vem cá, gente: nem toda barriga é de bebê não”, completou.