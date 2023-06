Papa Francisco convida Caetano Veloso para celebração dos 50 anos do museu do Vaticano

O Papa Francisco convidou Caetano Veloso para o evento de celebração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que será realizado no dia 23 de junho, na Capela Sistina, segundo o colunista Guilherme Amado.

O objetivo do evento é “reviver o forte vínculo” da igreja católica com o mundo da arte. Poucos artistas serão convidados para a cerimônia.

Ainda de acordo com o jornalista, Caetano ainda não sabe se conseguirá ir, por causa da agenda de shows.

O pontífice está internado desde o dia 7 deste mês. Ele precisou fazer uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores intestinais. Francisco deve ser liberado do hospital até o final da semana, segundo nota divulgada pelo Vaticano, na manhã desta quinta-feira, 15.

Turnê Meu Coco

Caetano Velos revelou que a sua atual turnê, intitulada Meu Coco, pode ser sua última “voando pelo mundo”. A afirmação aconteceu em entrevista ao El Observador, onde disse querer voltar a viver na Bahia.

“Acho que esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar lá todas as semanas, e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir”, disse o cantor.

No início deste mês, o veterano compartilhou a agenda de shows no Instagram. As apresentações começam em julho e vão até o fim do ano. Entre as cidades brasileiras que receberão a turnê estão: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Caetano também seguirá para Portugal, Espanha, Itália, entre outros países.