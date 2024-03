‘Para uma novela me pegar, tem que ser uma coisa de outro mundo’, revela Giovanna Antonelli

Ela contou na entrevista que pretende agora priorizar a sua vida pessoal, e que quer manter uma rotina mais saudável com a família: “Nos últimos 30 anos, principalmente no ano passado, percebi que trabalhar de segunda a segunda vai ficando insano. Tem que começar a reduzir e focar no que vale a pena gastar tempo e energia”, explicou.

Giovanna é mãe de Pietro, 18 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício, além das gêmeas Antônia e Sofia, 13 anos, com seu marido atual, Leonardo Nogueira.