Paramore lança segundo single da nova era, ‘The News’; ouça

Paramore continua com a divulgação do próximo trabalho. Depois de lançar o tão esperado single de estreia This Is Why após cinco anos de espera dos fãs, a banda disponibiliza a segunda canção da nova era, The News, na quinta-feira, 8.

A nova faixa fala sobre a sensação de impotência acerca das notícias ruins ao redor do mundo: “Longe, estou longe, tão longe da linha de frente/ Muito pelo contrário, estou segura aqui dentro/ Mas eu me preocupo e dou dinheiro e me sinto inútil atrás deste computador”, canta Hayley Williams, a vocalista do grupo.

Leia também Paramore anuncia 17 shows na América do Norte; confira agenda

Com direção de Mike Kluge e Matthew DeLisi, a banda também lança um clipe para The News. Assista:

O single faz parte do próximo disco do Paramore, This Is Why, com lançamento marcado para 10 de fevereiro de 2023. No próximo ano, inclusive, a banda tem shows marcado no Rio de Janeiro, no dia 9 de março; e em São Paulo, nos dias 11 e 12 de março.

Os ingressos para as apresentações no Rio e em São Paulo estão quase esgotados. O setor da pista premium do dia 12, no entanto, ainda está disponível para venda - pelo menos, até o momento desta publicação. A compra pode ser realizada neste site.