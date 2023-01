Paramount+ retira ferimentos do rosto de Jeremy Renner em artes de divulgação de série

A Paramount+ retirou os ferimentos que apareciam no rosto do ator Jeremy Renner (Gavião Arqueiro) nas artes de divulgação da série ‘Mayor of Kingstown’. Em entrevista à Hollywood Reporter, Hugh Dillon (Yellowstone), um dos criadores da série, disse que aprova a medida adotada pela emissora.

“Foi uma boa escolha da Paramount”, disse Dillon. “Todo mundo está muito sensível com [relação à saúde] de Jeremy”, completou o cineasta. Antes de o ator ser atropelado por um removedor de neve, ele aparecia nas imagens com o rosto cheio de cortes e de poeira. Agora, elas foram editadas e foi mantido apenas o aspecto de sujeira.

Felizmente, a estreia da segunda temporada da série neste domingo, 15, não foi afetada, já que o incidente ocorreu depois das gravações. O ator teve um trauma no tórax e lesões na perna. Nesta terça-feira, 17, o ator recebeu alta do hospital onde se tratava de um grave acidente que sofreu em 1º de janeiro. Veja abaixo o antes e o depois.

Imagem com fotografia de Jeremy Renner com feridas no rosto, publicada na página oficial da série 'Mayor of Kingstown' no Facebook Foto: Facebook.com/MayorOfKingstown