Paris Hilton acusa o ex de ameaçá-la a gravar vídeo erótico: ‘Vergonha, perda e puro terror’

Paris Hilton está prestes a lançar um livro de memórias, Paris: The Memoir, previsto para 14 de março. A polêmica dos vídeos eróticos gravados no início dos anos 2000, quando tinha 19 anos, é um dos assuntos abordados com detalhes na obra.

Segundo um trecho divulgado pelo The Times, a socialite acusa o namorado da época, Rick Salomon, de forçá-la a gravar as cenas. “Ele costumava dizer que era algo que fazia com outras mulheres, mas eu me sentia estranha e desconfortável com isso. Eu sempre disse a ele”, relata.

Uma das táticas usadas por Rick, 13 anos mais velho que ela, era ameaçar de terminar o relacionamento. “Ele me disse que se eu não fizesse isso, ele poderia facilmente encontrar alguém que faria. Essa era a pior coisa que eu poderia pensar: ser dispensada por um homem adulto, porque eu era uma criança estúpida, que não sabia jogar com adultos”, relembra.

A socialite Paris Hilton Foto: Reprodução/ Instagram/ @parishilton

Para tentar driblar o desconforto, a atriz confessa ter feito o uso de álcool e droga hipnótica. Após satisfazer o “desejo” de Rick, ela o implorou para não divulgar o vídeo, mas, mais uma vez, foi ignorada. “Ele disse que tinha todo o direito de vender algo que pertencia a ele”, conta.

Paris lamenta a situação, pontuando que, para ele, o valor financeiro da gravação era mais valioso do que sua privacidade, dignidade e futuro. “Vergonha, perda e puro terror tomaram conta de mim”, descreve.

Ela relembra, ainda, a reação de seus pais com a exposição do vídeo pornográfico. Enquanto Kathy Hilton “se deitou na cama e ficou lá”, Richard Hilton “ficou furioso” e contatou advogados e assessores de imprensa para “ajudar a organizar qualquer esperança de controle de danos”.

Continua após a publicidade