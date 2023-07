Paris Hilton comemora seis meses do filho com fotos inspiradas em Barbie; veja

Humorista é processado por Neymar após debochar do jogador e ironiza: ‘Errei, fui moleque’

Luciano Alef publicou alguns vídeos em que aparece com o rosto de Neymar e zomba do pedido de desculpas do craque feito à namorada Bruna Biancardi por traição; advogados do jogador alegam uso indevido de imagem