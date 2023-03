Paris Hilton diz ter sido assediada por professor de escola católica durante o ensino fundamental

*Alerta: Este texto aborda temas como assédio sexual e pedofilia, o que pode ser gatilho para algumas pessoas

A atriz Paris Hilton contou sobre uma história dolorosa em seu novo livro de memórias, Paris Hilton: A autobiografia. Ela revelou ter sido assediada durante o ensino fundamental por um professor de uma escola católica.

Em trechos divulgados pela revista norte-americana People, a artista contou sobre o crime, que aconteceu enquanto ela estudava na oitava série. Segundo a atriz, todas as alunas, incluindo as freiras da escola, gostavam do professor, o que foi usado como motivo para que o homem se aproveitasse da situação.

“Ele me deixava lisonjeada, me provocava e dizia que todas as outras garotas falavam de mim pelas costas porque estavam com ciúmes”, disse. Paris descreveu que o professor pegou seu número de celular e pediu para que ela não contasse sobre isso para ninguém.

Paris Hilton disse ter sido assediada por um professor enquanto estudava na oitava série. Foto: Caroline Brehman / EFE / EPA

A partir desse momento, o homem passou a ligar para ela todas as noites. “Conversamos por horas sobre o quão madura, bonita e inteligente eu era, além de sensual, incompreendida e especial”, afirmou.

Ele sempre perguntava se os pais de Paris estavam em casa e, em uma noite quando não estavam, dirigiu até o local. “Eu pulei no banco do passageiro. O professor me puxou em seus braços e me beijou”, descreveu.

Pouco tempo depois, os pais da atriz chegaram e viram a cena. O homem tentou ir embora e culpou Hilton pelo comportamento dele. “Minha vida acabou. O que eu estou fazendo? Por que você me fez fazer isso?”, dizia o professor, como alega a artista.

Depois que o ano acabou, os pais de Paris obrigaram a atriz a morar com a avó em Palm Springs, na Califórnia. Ela relatou que, apesar de desconfiar que as pessoas da escola sabiam sobre o crime cometido pelo professor, nada parece ter acontecido com ele.

“Não sei se houve repercussões para o professor ou alguma tentativa de impedi-lo de escolher outra garotinha”, disse ela. A atriz comentou sobre o quanto foi difícil assumir que tinha sido vítima de pedofilia.

“Colocá-lo no papel de molestador de crianças significava me colocar no papel de vítima, e eu não queria assumir esse lugar”, comentou. “Mesmo agora, sabendo que nenhuma criança deve ser culpada por um comportamento inapropriado de um adulto, meu rosto está literalmente queimando enquanto eu me sento para escrever sobre esse segredo terrível”, disse.

Recentemente, Paris revelou ter sofrido inúmeras violências ao longo da vida. Enquanto morava com a avó, ela foi estuprada aos 15 anos. “Eu era apenas uma garotinha. Eu apenas sinto que eles roubaram minha infância”, lamentou a atriz durante uma entrevista à revista Glamour UK.

Paris Hilton: A autobiografia foi lançado nesta terça-feira, 14. No Brasil, o livro chegou pela editora Globo Livros.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais