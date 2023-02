Paris Hilton revela que foi estuprada aos 15 anos: ‘Sinto que roubaram minha infância’

*Aviso: Este texto aborda temas como violência e abuso sexual e, portanto, pode ser um gatilho para algumas pessoas

Paris Hilton revelou que foi vítima de um estupro aos 15 anos. A declaração da socialite foi feita em entrevsista a revista Glamour UK.

Na época, ela morava com a avó em Palm Springs, mas passava os finais de semana em Los Angeles com amigas, onde passeava no shopping Century City.

Nesses passeios ela conhecia alguns homens e um deles havia convidado ela e as amigas para uma festa particular. Foi então que Paris acabou ingerindo uma bebida batizada.

Paris Hilton revela que sofreu abuso na adolescência Foto: Instagram/ @parishilton

“Quando tomei talvez um ou dois goles, imediatamente comecei a me sentir tonta. Não sei o que ele colocou lá, mas suponho que foi um Boa noite, Cinderela”, disse.

“Eu lembrei. Eu tenho visões dele em cima de mim, cobrindo minha boca, dizendo: ‘Você está sonhando, você está sonhando’ e sussurrando isso no meu ouvido”, relata.

Segundo Paris, o abuso foi sua primeira experiência sexual e fez com que ela se sentisse envergonhada. Após o crime, ela permaneceu dois anos em um internato. “Eu era apenas uma garotinha. Eu apenas sinto que eles roubaram minha infância.”