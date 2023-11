‘Passava o rodo’: Zezé di Camargo assume que traía Zilu e revela verdadeiro motivo de casamento

Zezé di Camargo adimitiu nesta quarta-feira, 22, que traiu diversas vezes sua ex-mulher, Zilu Godói. O cantor ainda revelou que se casou porque ela estava grávida de Wanessa.

Zezé e Zilu ainda tiveram mais dois filhos, Camilla e Igor Camargo. O ex-casal se separou em 2012. Ele falou sobre o antigo relacionamento em entrevista ao PodCats:.

“Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra (Graciele Lacerda, atual do artista), eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso”.

“Chegou num momento que eu falei: pera aí, eu não aguento mais ficar passando por bonzinho: fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz. São hipócritas e mentirosos. Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu sai fora, eu fui detonado”, disse o cantor sobre a separação.

Zilu Godoi Foto: Instagram/ @zilucamargooficial

Zezé ainda comentou que, na época, foi criticado por decidir se separar. Foi então que ele detalhou o motivo de decidir se casar com Zilu em 1982. “De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro”, disse.

“Os pais dela eram contra o namoro. Quando ela engravidou, chegou no terceiro mês e não tinha mais como esconder, eu falei para ela: então nós vamos casar. Por que se você confiou em mim, e ficou grávida de mim, eu não vou deixar sua família te massacrar”, completou.