Patrícia Poeta se desculpa após corte ao vivo em Manoel Soares: ‘Foi uma casualidade’

A apresentadora Patrícia Poeta se desculpou pelo episódio que foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Na manhã desta segunda-feira, 3, os internautas reclamaram da passagem da apresentadora na frente do também apresentador Manoel Soares enquanto ele falava sobre Chat GPT, um sistema de inteligência artificial, no Encontro.

A jornalista vem sendo criticada por interromper colegas de palco por diversas vezes. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Uol, ela explicou. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido.”

Da impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação.



Por esse motivo ela mostra a cada dia que o programa é dela e que ele não devia fazer parte disso. Esperamos que ele fique bem. pic.twitter.com/XDPdlSvss2 — Africanize (@africanize_) April 3, 2023

No vídeo que repercutiu, Manoel faz uma cara de quem não se sentiu confortável ao ser interrompido por Patrícia. Ela, no entanto, pediu desculpas logo em seguida. “Pode falar, Manoel, desculpa.”

Nas redes sociais, a apresentadora foi criticada por internautas. “Manoel Soares merece respeito e tratamento digno. O que se vê nessa cena do Encontro é falta de educação de pai e mãe e antiprofissionalismo da Patrícia Poeta”, escreveu um perfil. “A emissora fala tanto de antirracismo, mas não é a primeira vez que a gente vê uma cena em que Patrícia Poeta parece destratar Manoel Soares. A gente precisa exigir que ele seja tratado com o mínimo de respeito e profissionalismo. Inadmissível isso”, comentou outro.

Manoel Soares merece RESPEITO e tratamento DIGNO. O que se vê nessa cena do #Encontro é falta de educação de pai e mãe e antiprofissionalismo da Patrícia Poeta. pic.twitter.com/ctGWGwow5j — Wilton Oliveira 🏳️‍🌈🇾🇪 (@WiltonAlmSPO) April 3, 2023