Paul McCartney e Ringo Starr, dos Beatles, participam do novo álbum dos Rolling Stones, diz site

O novo álbum dos Rolling Stones pode contar com participações bastante especiais. Segundo a Variety, Paul McCartney e Ringo Starr, os dois remanescentes dos Beatles, estão envolvidos na construção de faixas do projeto.

Enquanto McCartney gravou partes tocando baixo, Starr colaborou na bateria. As sessões de gravação das faixas ocorreram em Los Angeles nas últimas semanas e o álbum já está na fase de mixagem. Vencedor do Grammy pelo trabalho no último disco de Ozzy Osbourne, o produtor Andrew Watt está como responsável pela direção.

Mick Jagger em show do Rolling Stones em 2019. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Os Rolling Stones não lançam um novo trabalho de estúdio original desde 2005, com o álbum A Bigger Bang. O último disco da banda foi Blue & Lonesome, uma coleção de covers de blues.

Além dos dois Beatles, o próximo álbum dos Stones contará com músicas gravadas com Charlie Watts, que faleceu em 2021 aos 80 anos. Watts era baterista e fundador do grupo.