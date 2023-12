Luciano Huck e Angélica tiram foto com Paul McCartney em bastidor de show

Luciano Huck e Angélica foram ao show de Paul McCartney deste sábado, 16, no Rio de Janeiro, o último que o cantor faz no Brasil na atual turnê. No Instagram, o casal compartilhou uma foto ao lado do ídolo do rock.

Luciano Huck e Angélica encontraram Paul McCartney e Stella McCartney nos bastidores do show do ex-Beatle no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 2023 Foto: Instagram/@angelicaksy

“Uau. Um registro com um Beatle não dá para fingir costume”, brincou Luciano Huck. Os apresentadores, que foram ao evento no Maracanã acompanhados pelo filho Joaquim, também estiveram ao lado de Stella McCartney, filha de Paul, gravando um rápido vídeo nos stories.

Angélica também aproveitou a rede social para mostrar o ângulo e a distância do palco em que a família assistiu ao show no Rio.

Luciano Huck e Angélica encontraram Paul McCartney e Stella McCartney nos bastidores do show do ex-Beatle no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 2023 Foto: Instagram/@angelicaksy

Luciano Huck e Angélica encontraram Paul McCartney e Stella McCartney nos bastidores do show do ex-Beatle no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 2023 Foto: Instagram/@angelicaksy

É possível acompanhar o show de Paul McCartney no Maracanã hoje pelos streamings Disney+ e Star+. Clique aqui para saber como assistir. Leia também a crítica publicada pelo Estadão, “Paul McCartney mostra em SP o espetáculo perfeito que já é mais brasileiro que inglês”, clicando aqui.