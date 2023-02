Paula deseja eliminação de Key Alves do BBB 23: ‘Não passa de uma vilãzinha de novela mexicana’

Quarta eliminada do Big Brother Brasil 2023, com 72,5% dos votos, Paula expôs seu desejo pela saída de Key Alves. Em participação no programa BBB – A Eliminação, no Multishow, ela se colocou no lugar de Tadeu Schmidt e simulou um discurso para a jogadora de vôlei.

“Hoje, nós seremos apenas 17. Você, que foi a pessoa que jogou nessa casa como ninguém, achou que estava manipulando. (...) Você estava no radar do Brasil. Queria te dizer que a sua coragem custou a sua estadia na casa. (...) Key Alves, vem pra cá pra fora, porque você não passa de uma vilãzinha de novela mexicana”, discursou Paula.

A @paulafreitasr_ deu uma de Tadeu e entregou o discurso pra quem ela acha que vai sair semana que vem: Key Alves 🔥💥 #BBBAEliminação #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/WoOHKbC0Ut — Multishow (@multishow) February 15, 2023

Além disso, a ex-BBB criticou as atitudes da jogadora de vôlei na casa e a acusou de rivalidade feminina. “Não tem sororidade, não tem empatia. Chega lá no Quarto do Líder ela vira uma pessoa, quando desce já é outra”, declarou.

Paula sugeriu, ainda, que Key deveria ter feito terapia antes de entrar para o BBB 23, apontando como insegurança seu ciúme por Gustavo. “Pelo amor de Deus, nada a ver”, reclamou sobre o assunto.

A eliminação de Paula

Paula foi a quarta eliminada do BBB 23 Foto: Globo

Paula foi a eliminada na última terça-feira, 14. A paraense recebeu 72,5% dos votos no paredão quádruplo, que contou com Bruno, que obteve 23,68%, MC Guimê, com 2,07% e Amanda, com 1,75%.

A biomédica foi uma das escolhidas para entrar no BBB 23 pela Casa de Vidro, juntamente com o já eliminado Gabriel Fop. Ela foi indicada ao paredão por Key Alves, que tinha o poder coringa da semana, com a justificativa de “não confiar” nela.