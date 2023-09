Paula Fernandes anuncia fim de relacionamento com empresário: ‘Sempre acreditei no amor’

Nesta segunda-feira, 25, Paula Fernandes anunciou o fim de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Os dois estavam juntos desde 2019.

“Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento”, escreveu a cantora nas redes sociais.

“Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim”, completou.

Comunicado de Paula Fernandes sobre fim de relacionamento. Foto: Reprodução/Instagram/@paulafernandes

Desde 2019, Paula e Rony mantinham o relacionamento discreto, fazendo algumas aparições em público nos últimas quatro anos. Eles também surgiram algumas vezes juntos no Instagram da cantora, em viagens e momentos de lazer.

Paula Fernandes e Rony Cecconello em foto publicada pela cantora. Foto: Reprodução/Instagram/@paulafernandes

O término dos dois é divulgado no mesmo dia que a separação de Sandy e Lucas Lima e que o fim do relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto, o que acabou gerando piada nas redes sociais, já que diversos casais de celebridades anunciaram términos durante o mês de setembro.