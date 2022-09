Paula Fernandes relembra acidente de carro em rodovia: ‘Vou morrer hoje’

Quase um mês após sofrer um acidente na Rodovia Castelo Branco, em São Paulo, Paula Fernandes relembrou o acontecimento no último domingo, 25. “Na minha cabeça passou um filme. ‘Eu vou morrer hoje’, era só isso que vinha na minha cabeça”, expôs seus pensamentos ao capotar o carro que dirigia ao lado do marido, o empresário Rony Cecconello.

Ao Domingo Espetacular, de onde são as informações, a cantora detalhou o acidente. Segundo ela, com o capotamento, até o teto solar do carro quebrou. “Ele [o veículo] caiu inteiro de cabeça e virou mais uma vez. A gente virou duas vezes até a hora que ele parou. Quer dizer, quando caiu a segunda vez, ele arrastou [pela rodovia]”, relembrou.

A cantora Paula Fernandes. Foto: Raquel Cunha/Globo

Na tentativa de sobreviver ao acidente, Paula relatou ter usado técnicas ensinadas em voos. “Foi muito violento. Eu fiquei de cabeça baixa, fechei o olho e fiz aquela posição que eles pedem no avião, de abaixar entre as pernas”, detalhou, destacando que sentiu medo de ter a cabeça atingida por algo.

Somente quando o veículo parou, de ponta cabeça, ela e o marido conseguiram sair. Após o acidente, a artista disse ter repensado a vida e, por isso, está tentando “viver um dia de cada vez” e “da melhor maneira possível”. “Deus me deu uma nova chance”, refletiu.

Vale relembrar que, no dia seguinte do acidente, a artista relatou a situação em suas redes sociais e declarou: “Dia 27/08/2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida.”





