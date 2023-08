Paulinho da Viola apresenta ‘boa evolução’ após cirurgia de retirada de tumor no intestino

Um novo boletim médico de Paulinho da Viola foi divulgado nesta terça-feira, 1. Segundo assessoria de imprensa, o cantor apresentou boa evolução após a retirada de tumor no intestino.

O artista passou pelo procedimento cirúrgico nesta segunda-feira, 31, na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. Veja o comunicado:

“O paciente Paulo César Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no primeiro dia de pós-operatório. Permanece no Centro de Tratamento Intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia. Seus exames estão normais e sua recuperação dentro do esperado”.

O cantor Paulinho da Viola Foto: Fábio Motta/Estadão

Ainda não há informações se o tumor era benigno ou maligno. Ele está internado desde a noite do último domingo, 30, quando passou mal e precisou cancelar em cima da hora uma apresentação que faria em Três Rios, no interior do estado.

Ainda conforme a assessoria, o cantor “sentiu-se mal poucas horas antes da apresentação em Três Rios, com queda de pressão. Foi constatado um pequeno sangramento digestivo que determinou o cancelamento e seu retorno ao Rio”.

Ele tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado, 5 de agosto, mas a apresentação também será cancelada. O restante da agenda de shows será avaliada após uma posição médica.