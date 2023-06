Paulo André e Sabrina Sato? Ex-BBB reage a comentários sobre suposto affair

O atleta e ex-BBB Paulo André, 24 anos, usou as redes sociais nessa sexta-feira, 2, para negar que esteja vivendo um affair com a apresentadora Sabrina Sato. O suposto relacionamento informado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

Em seu perfil do Twitter, o atleta mandou um recado: “Recomendo pra galera que tá vivendo um “romance de leve” a fazer um convite pra ir ver a lua, ouvindo “a Lua, eu a você”… porque a lua tá muito linda”, disse ele, fazendo referência ao seu single Como Nunca Amei Ninguém, em parceria com Marvyn.

Ele continuou: “como eu não estou vivendo nenhum, eu tô admirando a lua sozinho aqui mesmo, pós treino”, finalizou ele, que integrou o elenco do BBB 22.

A apresentadora, que também já participou do reality show da TV Globo, também desmentiu o suposto affair. Em publicação em seu Instagram nesta sexta-feira, 2, Sabrina Sato disse: “Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém”.

Sabrina anunciou neste ano a separação do ator Duda Nagle, com quem estava desde 2016 e tem uma filha, Zoe, de quatro anos.