Paulo André expõe ataques racistas direcionados a ele e ao filho: ‘Preto vencendo incomoda’

O atleta Paulo André expôs ataques racistas direcionados a ele e ao filho nesta terça-feira, 6.

Em uma publicação realizada no Twitter, ele compartilhou quatro comentários que recebeu no direct do Instagram após postar fotos do aniversário de um ano de Paulo André Júnior, apelidado carinhosamente de Peazinho.

“Vou apresentar um pouquinho do meu direct para vocês que estão dizendo que não é necessário”, escreveu na legenda do tuíte.

A postagem veio após o atleta publicar um trecho de 60K, música do artista Major RD. “Preto vencendo incomoda. Quem não é da cor, fala que é maluquice”, escreveu.

Paulo André publicou registros da festa de aniversário de Peazinho na semana passada. O bebê, fruto do relacionamento dele com Thays Andreata, completou um ano no dia 31 de agosto.

O crime de racismo é previsto na legislação brasileira desde 1989. Conforme a Lei 7.716/89, condutas discriminatórias direcionadas a determinada raça ou cor podem gerar pena de reclusão de até cinco anos ao autor.

