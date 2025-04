Paulo Zulu sofre derrame ocular após situação com o filho de 3 anos

Paulo Zulu surpreendeu seus seguidores nesta segunda-feira, 3, ao revelar que sofreu um derrame ocular enquanto voltava com Kiron, seu filho caçula de três anos idade, de uma aula de jiu-jitsu.

Paulo Zulu sofreu um derrame ocular após seu filho colocar um dedo em seu olho acidentalmente. Foto: Iara Morselli/Estadão

“Sexta-feira, voltando com meu filho do jiu-jitsu, e falando sobre amor, ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima. Ele tem a cadeirinha da frente da minha bicicleta e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto, olha o que aconteceu. Foi um derrame dentro do meu olho”, explicou.

O modelo ainda disse que o acontecimento não afetou sua visão, mas que o pequeno se sentiu muito mal. "O único chato é que eu tinha um trabalho para fazer amanhã e um outro para o fim de semana, mas faz parte ter que adiar agora", lamentou.

O ator também aproveitou o vídeo para alertar os seguidores. “Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida.”