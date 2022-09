Pedro Bial lança a música ‘Everybody’s free (Um novo filtro)’, inspirada na clássica ‘Filtro Solar’

Quase 20 anos depois de interpretar Filtro Solar, Pedro Bial lança Everybody’s free (Um novo filtro), uma nova versão do clássico que marcou uma geração. Com letra inédita, a nova música, composta pelo próprio jornalista, preserva a mesma inspiração da original: o cuidado com o outro e consigo mesmo. O lançamento de Um Novo Filtro é uma realização da Suba MSK. A faixa está disponível nas plataformas de streaming.

“Quando produzimos Filtro Solar, em 2003, aquela mensagem ter viralizado nos mostrou uma demanda muito grande por este tipo de reflexão. Filtro Solar virou uma metáfora de nossos anseios e, principalmente, nossos cuidados. Era sobre como viver nossos desejos sem descuidar de nosso futuro, de nossa preservação e de quem nós amamos”, disse Bial.

“Hoje, experimentamos uma renovação daquele pensamento. Por isso lançamos esta canção. Aquela demanda percebida há 20 anos permanece hoje, em um quadro ainda mais complexo que se tornou a vida digital. Agora, chamamos para conversar e pensar de novo, cuidar sempre, se encontrar na beleza e na raridade que é ouvir o outro e isso nos completar. A mensagem volta 20 anos depois, ao mesmo tempo renovada e eterna”, afirmou.

Logo nos primeiros versos da canção, o comunicador nos dá uma pista de que, sim, os votos por autocuidado são renovados na nova música: “Senhoras e Senhores / Cuidem-se / A gente já sabe tudo o que querem dizer duas palavrinhas: ‘filtro solar... nunca deixem de usar’ / “Nunca deixem de... cuidar”. E o autor prossegue: “Se eu pudesse dizer só uma coisa pra vocês, seria: cuidado / O cuidado é uma flor frágil, mas vira árvore com o tempo, traz frutos, sombra, outras flores”.

No single, enquanto faz uma ode ao autocuidado, repleta de mensagens de esperança, a voz e os versos de Bial ganham a companhia de uma serena melodia, com presença marcante de batidas eletrônicas. A faixa foi gravada no segundo semestre de 2022, nos estúdios da produtora Comando S, em São Paulo.

Composta pelo próprio jornalista, a letra da canção preserva a mesma inspiração da original: o cuidado com o outro e consigo mesmo. Foto: J.R. Duran

A canção foi composta por Bial para celebrar os 20 anos do clássico, a convite da Suba MSK - União da Suba, empresa de conteúdo com foco em influência, com a Musickeria, especializada em conectar marcas e consumidores por meio da música.

Luiz Calainho, sócio da Suba MSK, falou sobre a iniciativa de voltar ao clássico e propor a Bial a criação de uma nova música. “E lá se vão 20 anos desde que o brilhante Pedro Bial estrelou o giga hit Filtro Solar. Agora, Bial revisita o clássico e, com a mesma inspiração que sempre dedicou ao jornalismo, poesia, cinema e televisão, nos brinda com uma obra que promete marcar mais uma geração”, destaca.

“Pedro Bial é alguém para cocriar conteúdos com propósito, ele decifra a voz e o que a audiência brasileira deseja de forma primorosa. Everybody’s free (Um novo filtro) é um exemplo de um conteúdo autêntico, coerente e consistente, capaz de se conectar de forma virtuosa com as pessoas. Ele já nasce com tudo para ser um “novo clássico”, que certamente impactará positivamente todos os ouvintes”, encerrou Fabiana Bruno, CEO da Suba MSK.

















