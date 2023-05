Pedro Pascal conta sobre infecção nos olhos após deixar fãs recriarem cena de ‘Game Of Thrones’

Nesta semana, durante entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator Pedro Pascal, 48 anos, revelou que após sua cena icônica em Game Of Thrones, onde o seu personagem morre com os olhos sendo esmagados, alguns fãs pediam para recriar a cena com Pascal, tirando fotos com as mãos nos olhos do ator. O que ele não esperava era que esse simples pedido poderia causar problemas de saúde.

Seu personagem na série de drama e fantasia era Oberyn Martell que morre com o guerreiro Gregor Clegane (Hafthór Júlíus Björnsson), esmagando seus olhos até quebrar o crânio de Oberyn.

“Lembro-me que antigamente, por causa de Game of Thrones e a maneira como meu personagem morreu… as pessoas gostavam muito de tirar selfies com os polegares nos meus olhos”, contou Pascal. “No começo, eu estava tão determinado e feliz com o sucesso do personagem na série que deixava!”, explicou.

Apesar de parecer inocente, o ato de colocar as mãos nos olhos pode causar problemas, como aconteceu com o ator. “Lembro-me de ter uma pequena infecção ocular”, confessou ele.