Pedro Pascal negocia para estrelar sequência de ‘Gladiador’, diz site

Após o sucesso de The Last Of Us, Pedro Pascal já tem outro projeto no horizonte. De acordo com o site Deadline, o ator está nas etapas finais de negociação para se juntar ao elenco de Gladiador 2.

A produção será uma sequência do filme que foi sucesso de bilheteria no ano de 2000. O papel do artista na trama ou mesmo o título oficial do longa ainda não foram revelados.

O ator se junta a Paul Mescal, mais conhecido por Normal People (2020) e Aftersun (2022), que viverá o personagem Lucius. Barry Keoghan, Joseph Quinn e Denzel Washington também foram confirmados no elenco.

Connie Nielsen, que esteve na produção original, retornará para a sequência, assim como o diretor Ridley Scott. O longa tem previsão de estreia para 22 de novembro de 2024.

Gladiador foi estrelada por Russell Crowe e Joaquin Phoenix e ganhou cinco estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme. O filme está disponível na Netflix, no Prime Video e no Star+.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

