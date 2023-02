Pedro Scooby detalha equipe com feminista em processo contra Piovani: ‘Vou deixar com quem sabe’

O conflito familiar entre Luana Piovani e Pedro Scooby segue com um processo do surfista contra a atriz, com quem teve três filhos, Dom, Ben e Liz. Na última terça-feira, 14, ele deu alguns detalhes sobre a equipe que está o ajudando no caso.

No Instagram, Scooby contou que voltará para Portugal nesta semana para ver as crianças, como prometido a elas. “A gente está em um momento de cuidar da minha família, minha saúde mental, das crianças, do meu joelho também...”, listou.

Luana Piovani e Pedro Scooby vivem embate público sobre criação dos três filhos Foto: Iara Morselli/ ESTADÃO e Instagram/@pedroscooby

Para se dedicar somente às prioridades, o surfista revelou estar com uma equipe especialista em direitos humanos, incluindo uma psicóloga forense feminista, para seguir com o processo. “Vou deixar esse assunto com quem sabe, para resolver tudo da melhor forma possível. No final, as crianças estão sofrendo mais. É triste. A gente tem que evitar isso”, declarou.

A briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby

Pedro Scooby e Anitta namoraram por três meses Foto: Instagram/ @pedroscooby

Vale ressaltar que em meio às últimas polêmicas, essa não é a primeira vez que os desentendimentos entre Luana e Scooby sobre a criação dos filhos vem a público. As discussões começaram, na verdade, em 2019, quando o surfista anunciou seu relacionamento com Anitta. À época, a atriz disse que o ex não compareceu ao aniversário dos gêmeos Ben e Liz.

Recentemente, ela fez diversas publicações em que o acusava de não querer pagar apropriadamente a pensão das crianças. Em janeiro, Piovani disse que o surfista abriu um processo contra ela em Portugal e que se deparou, até mesmo, com fotos dela em que aparecia nua.

A defesa do atleta alegou que ele teria interesse em resolver o conflito de forma “amigável” através de advogados. Além disso, Scooby compartilhou um pronunciamento em que dizia que a artista havia descumprido uma decisão judicial de não expor os filhos.