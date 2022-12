Pedro Scooby e Cintia Dicker deixam de seguir Luana Piovani após desabafo da atriz sobre o surfista

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker deixaram de seguir a atriz Luana Piovani no Instagram após desabafos feitos pela artista publicamente sobre a criação dos filhos. O atleta e Luana são pais de Dom, Liz e Bem.

Na última terça-feira, 27, a atriz usou o perfil na rede para acusar Scooby de não apoiá-la. Segundo ela, as crianças ganharam um celular de presente de Natal que ela não poderia ter acesso.

Pedro Scooby e Cintia Dicker deixaram de seguir Luana Piovani no Instagram. Foto: Instagram/@pedroscooby e Instagram/@cintiadicker

“Chegando agora do trabalho, em casa, cansada, tentando falar com meus filhos para saber como foi o Natal e cada um ganhou um celular. E aí eu tento falar com o Pedro: ‘Se tiver alguma coisa instalada, me passa a senha para eu colocar o Qustodio (aplicativo de monitoramento)”, disse.

Luana ainda acusou o surfista de deixar que Dom assista filmes que não correspondem à classificação etária do menino. “Eu tenho visto o que o Dom tem consumido na internet e não são coisas saudáveis. O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem 4 anos. Ele assistiu Deadpool com essa idade”, contou.

A atriz ainda revelou ter interesse em contatar um advogado que a ajude com a custódia dos filhos. Atualmente, Luana vive em Cascais, em Portugal, e Scooby mora no Rio de Janeiro.

“Ele não me respeita. Ele me desrespeita na frente dos meus filhos. Ele desligou o telefone na minha cara. [...] Não sei porque ficou agressivo comigo. E não vem falar que está triste ou que está com problema. Não vem falar, porque é mentira”, afirmou a atriz.

No mesmo dia, nasceu Aurora, primeira filha de Pedro com Cintia. A bebê precisou passar por duas cirurgias após o nascimento.