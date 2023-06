Percy Hynes White, de ‘Wandinha’, se pronuncia 4 meses após acusações de assédio: ‘Desinformação’

O ator Percy Hynes White, conhecido por viver Xavier Thorpe na série Wandinha, se pronunciou sobre as acusações de assédio sexual que recebeu há cerca de quatro meses.

Na época, a hashtag #CancelPercy (”cancele o Percy”, em português) ficou em alta no Twitter, com relatos de vítimas e repúdio do público.

Adolescentes divulgaram supostos prints e conteúdos de conversas que tiveram com o jovem quando ele tinha entre 17 e 20 anos e o acusaram de comportamento impróprio.

Uma usuário afirmou que o ator promovia festas com os amigos e que eles convidavam “mulheres que achavam gostosas para que pudessem embebedá-las a ponto de fazer sexo com elas”. As alegações, contudo, foram deletadas desde então.

Já nesta terça-feira, 6, White, que atualmente tem 21 anos, negou as acusações e afirmou que elas fazem parte de uma “campanha de desinformação” contra ele.

Percy Hynes White como Xavier Thorpe em cena de 'Wandinha'. Foto: Vlad Cioplea/Netflix/Divulgação

“Olá a todos. Tem algo que preciso esclarecer. No começo deste ano, alguém que eu conheci começou uma campanha de desinformação sobre mim online. Por causa disso, minha família tem sido exposta e meus amigos têm recebido ameaças de morte”, escreveu.

“Fotos minhas de quando eu era menor de idade foram usadas e exemplos meus atuando como um personagem foram apresentados como odiosos. Minha amiga Jane foi falsamente retratada como uma vítima, e suas tentativas de esclarecer as coisas foram ignoradas. Ela me deu permissão para incluí-la nesta mensagem”, continuou.

O ator então afirmou que os rumores são falsos e que as acusações são o tipo de “alegação prejudicial e infundada que pode criar desconfiança em relação às vítimas” de abuso e assédio.

“É muito estressando saber que essa desinformação tenha magoado as pessoas. Sou realmente grato pelas pessoas que ficaram ao meu lado e me ajudaram a compartilhar os fatos. O assédio aos meus familiares, amigos e parceiros de trabalho precisa parar, por favor. Obrigada por tirarem um tempo para ler isso”, concluiu.