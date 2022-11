Perfil de Amber Heard é excluído do Twitter após Elon Musk se tornar dono da plataforma

Publicidade

Nesta quinta-feira, 3, a imprensa internacional notificou que a conta da atriz Amber Heard no Twitter foi desativada. Não se sabe ao certo o motivo, mas isso ocorre depois que seu ex, Elon Musk, se tornou CEO da rede social. No antigo perfil da artista (@realamberheard), só aparece a seguinte mensagem: “Esta conta não existe”.

O bilionário Musk e Amber namoraram durante um ano em 2016, após a separação da atriz com Johnny Depp. Em 2018, dois anos após o rompimento, Amber disse durante o programa de The Hollywood Reporter que ela e Elon tinham um relacionamento lindo.

“Elon e eu tínhamos um relacionamento lindo e temos uma bela amizade agora, baseada em nossos valores fundamentais. Curiosidade intelectual, ideias e conversas, um amor compartilhado pela ciência. Nós nos unimos em muitas coisas que falam sobre quem eu sou por dentro. Eu tenho muito respeito por ele”, declarou a atriz.

Entretanto, durante o julgamento de Depp e Amber, na Virgínia ainda este ano, Christian Carino, agente do casal, compartilhou algumas mensagens que trocou com a atriz sobre seu relacionamento com Musk. Um advogado de Depp afirma que leu essa mesma troca de mensagens, na qual ela admitiu que estava “apenas preenchendo espaço” com Musk.

Amber ainda tem uma conta no Instagram com 5,3 milhões de seguidores, mas sua última publicação foi em junho, após o veredito de seu julgamento por difamação com o ex-marido Johnny Depp.

Dias antes do veredito, Elon Musk opinou sobre os processos judiciais, que foram transmitidos ao vivo pela televisão. “Espero que ambos sigam em frente. Na melhor das hipóteses, eles são incríveis”, twittou na época.

A atriz ainda não se pronunciou sobre a exclusão da conta.