Perfil oficial do Instagram publica vídeo do influenciador Xurrasco e causa reações na web; veja

O perfil oficial do Instagram postou, no próprio Instagram, um vídeo do influenciador Gabriel Luís de Souza Andrade, conhecido como Xurrasco, em que ele faz uma coreografia da música Lovezinho, da cantora Treyce.

No vídeo compartilhado na rede, o perfil publicou trechos de falas do jovem carioca. “Felicidade é poder se divertir e esquecer todo o resto”, destacou ele no texto compartilhado.

“Eu não preciso da aprovação das pessoas. Não preciso seguir os padrões de outras pessoas. Eu tenho a liberdade de ser exatamente quem eu sou, e a dança me ajudou com isso”, afirmou.

“As pessoas lembram de mim pelo cabelo, pelo sorriso e pela espontaneidade. O meu único objetivo ao gravar um vídeo é me divertir e entreter as pessoas, para que pareça sempre divertido de ver! Espero poder inspirar pessoas e trazer alegria aos seus dias”, contou o influenciador.

O vídeo tem mais de 100 mil curtidas e mais de 5 mil comentários. Na publicação, centenas de brasileiros comemoraram a aparição do jovem no perfil oficial da rede social. “Brasil fazendo história”, publicou um seguidor. “Mentira isso...Os brasileiros vão dominar o mundo”, escreveu outro.





Continua após a publicidade