Péricles celebra o Dia das Crianças com a participação da filha em nova versão de ‘Superfantástico’

Péricles e a filha, Maria Helena, de quase 3 anos, embarcam no balão do Superfantástico em um novo projeto que vai celebrar o Dia das Crianças , na próxima quarta-feira, 12. Pela primeira vez, o cantor divulga um trabalho com a participação da menina, fruto de seu casamento com Lidiane Faria.

“Quando surgiu a ideia de fazermos algo nesse dia 12, a música Superfantástico foi a primeira que me veio à cabeça. Essa foi a maneira que encontramos de presentear todas as crianças, de todas as faixas etárias, com a mensagem dessa canção que reforça que todos têm o seu lugar e merecem amor e respeito”, explicou.

Na nova versão do clássico da Turma do Balão Mágico, Péricles canta a canção que se tornou um hino da criançada e ultrapassa gerações, e Maria Helena manda mensagens para todas as crianças através de locuções inseridas no decorrer da faixa. “Viver esse momento com minha filha foi muito especial. No início, quando chegamos ao estúdio para gravar, ela ficou um pouco apreensiva, mas depois se soltou e gostou da brincadeira”, disse o cantor.

A faixa ainda ganhou um videoclipe que mescla cenas de Péricles e Maria Helena no estúdio e brincando em um parque, com uma animação dos dois.

A faixa ainda ganhou um videoclipe que mescla cenas de pai e filha no estúdio e brincando em um parque, com uma animação dos dois. “Gostei muito da nossa animação que foi feita com muito carinho por profissionais extremamente talentosos. É algo que eu e minha filha vamos revisitar sempre, uma recordação eterna”, destacou Péricles.

“Aliás, o resultado de todo o projeto ficou muito bom, porque conseguimos passar a mensagem que queríamos desde sempre: nossas atitudes mostram muito mais que nossas palavras e que plantar e espalhar o amor, sempre vale a pena. Ainda guardo na memória e na maneira de ser a mesma criança que nasceu e se criou em Santo André. Os ensinamentos, amigos, costumes... Enfim, minha criança interior ainda vive em mim””, finalizou o artista.

Nesta segunda-feira, 10, será realizado o pré-lançamento exclusivo da música Superfantástico na plataforma do Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos. No dia 11, às 19h, o artista realizará uma live em seu perfil oficial no aplicativo, na qual irá cantar a música ao lado de Maria Helena, em uma versão acústica.

O cantor também postará conteúdos exclusivos e inéditos de bastidores e teaser do clipe. Para promover a nova versão da música e o Dia das Crianças, o Kwai ainda contará com uma atividade especial que pode ser encontrada pela tag #superfantastico.

Maria Helena tem quase 3 anos e é fruto do casamento de Péricles com Lidiane Faria. Foto: Eduardo Galeno

'Quando surgiu a ideia de fazermos algo nesse dia 12, a música Superfantástico foi a primeira que me veio à cabeça', diz Péricles. Foto: Reprodução













