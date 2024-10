Perlla afirma que ‘escuta vozes’, em meio a tratamento contra a ansiedade e fim de relacionamento

Ela detalhou que utiliza um protetor de ouvidos desde a prisão de Patrick, porque “escuta os gritos dos policiais”: “Escuto vozes o tempo inteiro. E não são vozes. São ritos bem familiares com relação aos sustos e contratempos...”.

Sobre o tratamento psicológico que realiza, Perlla afirmou que espera uma melhora rápida: “Estou desde o dia 18 sem tomar remédios para poder me desvincular disso. Hoje, tenho que me desprender de quatro remédios. Não é tão fácil. Dois anos se passaram e preciso que as coisas passem 100%. [Mas] existem traumas e danos irreparáveis”.