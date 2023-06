Pete Davidson é internado em clínica de reabilitação para tratar saúde mental

De acordo com o site TMZ, Pete Davidson, comediante conhecido por fazer parte do elenco do Saturday Night Live, foi internado em uma clínica de reabilitação por causa de problemas com saúde mental na última quarta-feira, 28. Uma fonte da publicação afirmou que ele “deve sair da clínica em breve”.

Marisa Tomei e Pete Davidson são mãe e filho doidão em "The King of Staten Island" Foto: Estadão

Em 2018, o ex-namorado de Kim Kardashian e Ariana Grande, segundo a revista People, revelou ter sido diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe.

Para a revista Variety, ele falou sobre seus problemas de saúde mental e com substâncias químicas, revelando que desde criança entrava e saía de instituições de saúde mental.