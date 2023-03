‘Pilantra’: Jão e Anitta se unem em potente primeira parceria; assista ao clipe

Os fãs de Jão e Anitta foram à loucura neste domingo, 12, com o lançamento de Pilantra. A faixa marca a primeira parceria entre os cantores e também o primeiro lançamento de Jão desde o álbum Pirata, que chegou em 2021.

Os dois apareceram como um casal – com direito a um beijo – em um clipe com referências dos anos 1960. O vídeo foi lançado ao vivo no Fantástico no domingo e chega ao YouTube nesta segunda-feira, 13, às 11h.

Clipe de 'Pilantra' será lançado no YouTube nesta segunda-feira, 13. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@anitta

Jão viveu o auge da carreira com a turnê de Pirata. Apenas em São Paulo, o cantor esgotou seis shows no Espaço Unimed e fez o último, gratuito, no Vale do Anhangabaú em dezembro. Para este ano, ele anunciou que pretende passar pelo Allianz Parque com uma nova turnê.

Em dezembro, o artista chegou a revelar o lançamento da parceria com Anitta durante o show. Ele, porém, não citou o nome dela. “Nesta semana, eu gravei um feat [parceria] com uma cantora que vocês gostam muito”, havia dito na ocasião.

Assista ao clipe de Pilantra:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais