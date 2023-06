Pink Floyd: ex-baterista acredita que uma reunião da banda exigiria ‘um Nelson Mandela’ para liderar

Ao falar sobre a canção Time, grande sucesso do Pink Floyd, no último episódio do programa The Story Behind the Song, o baterista Nick Mason declarou que juntar o guitarrista David Gilmour e o vocalista Roger Waters para uma reunião da banda exigiria alguém como o falecido Nelson Mandela (1918-2013) para intermediar uma reconciliação entre os dois.

“A única coisa que eu poderia pensar que seria possível seria se houvesse algum… Se ao voltarmos pudéssemos influenciar a salvação do planeta, a paz mundial ou algo assim. Mas fora isso, não. Seria preciso um Nelson Mandela ou alguém assim para liderar isso”, disse Mason.

Os três se reuniram para um show de Comfortably Numb, em maio de 2011, durante a passagem de Waters por Londres. Na época, Gilmour chegou a publicar que não repetiria “a apresentação como convidado especial em uma ocasião posterior”. O guitarrista e o vocalista continuaram brigados desde então, com Mason servindo como um intermediário.

Em abril deste ano, o baterista chegou a dizer que estava “tentado” a reunir a banda e elogiou a regravação de Waters de The Dark Side of the Moon.

Críticas ao posicionamento de Roger Waters

Em fevereiro, Polly Samson, mulher de Gilmour e coautora de várias músicas do Pink Floyd, criticou o músico britânico no Twitter: “Infelizmente, Roger Waters, você é antissemita até a medula. E também é um defensor de Putin, mentiroso, ladrão, hipócrita, não paga seus impostos, lip-synching (dubla em vez de cantar), misógino, doente de inveja, megalomaníaco”.

Gilmour compartilhou a publicação e afirmou que cada uma das palavras que ela havia escolhido eram verdadeiras.

Polly decidiu se pronunciar como forma de protesto à entrevista de Waters ao jornal alemão Berliner Zeitung. De acordo com uma tradução do texto divulgada no site do próprio vocalista, ele expôs suas opiniões sobre temas como o presidente russo Vladmir Putin, o Estado de Israel e a Guerra na Ucrânia.

Waters ainda lamentou que seus antigos companheiros de banda tenham gravado uma canção de protesto com o músico ucraniano Andrij Chlywnjuk. Em 2022, Gilmour e Mason lançaram a canção Hey hey rise up, a primeira inédita em quase três décadas, para arrecadar fundos para os ucranianos.

O músico, por sua vez, publicou uma resposta à publicação da letrista. “Roger Waters está ciente dos comentários incendiários e extremamente imprecisos feitos sobre ele no Twitter por Polly Samson, os quais ele refuta inteiramente. Ele está atualmente recebendo conselhos sobre sua posição”.

Guerra judicial

Roger Walters deixou o Pink Floyd em 1985 e iniciou uma guerra judicial para impedir que os antigos parceiros musicais usassem o nome da banda sem ele, mas perdeu. Em 2013, ele disse à BBC que se arrependia de ter processado David Gilmour e Nick Mason.