Piqué ainda está com 15 Grammys de Shakira, mesmo após separação, diz jornal

A cantora Shakira e o jogador de futebol do Barcelona Gérard Piqué anunciaram, em junho, a sua separação depois de 11 anos de relacionamento. No entanto, o jogador de futebol ainda está com 15 Grammys da artista.

O zagueiro do Barcelonavirou o ano com os filhos e a esposa, a cantora Shakira.

Leia também Leonardo DiCaprio vive affair com Gigi Hadid e contraria regra dos 25 anos, diz site

Segundo o jornalista Jordi Martin revelou no programa de TV El Gordo y La Flava, “no escritório de Piqué, na Kosmos (sua produtora), os Grammys de Shakira ainda estão expostos. Ele não os devolveu para ela”.

O acordo que poderia selar a paz entre o ex-casal seria a mudança para Miami. Shakira está determinada a se estabelecer lá, longe do assédio que sofre na Catalunha.

Porém, a questão é que o jogador é contratado do Barcelona, o que dificultaria sua mudança para outro continente. Segundo fontes internas do clube, Piqué disse à diretoria seu desejo de deixar o clube, e eles me dizem que é quase um fato que ele poderia jogar pelo Inter Miami.