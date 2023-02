Piqué compartilha primeira imagem com a namorada e público reage em defesa de Shakira; veja

Em meio às polêmicas de suposta traição, tentativa de reconciliação negada e exposição em recente música de Shakira, Gerard Piqué decidiu assumir publicamente o namoro com Clara Chía. A jovem, de 23 anos, foi o pivô do divórcio do atleta e também é citada na nova canção da artista.

No Instagram, na última quarta-feira, 25, Piqué publicou a primeira foto com a namorada e dispensou a legenda. A imagem, feita por Clara, mostra o casal com os rostos próximos e um leve sorriso.

Leia também Shakira encontra Piqué no aniversário do filho e provoca ex com moletom

O atleta, entretanto, não limitou os comentários e, por isso, a publicação coleciona críticas em diversos idiomas. Nas mensagens, o público defende Shakira e destaca trechos da nova canção da artista; veja: “Shaki team! Tomara que ela poste logo com outro boy”, “Amante, nos tempos de hoje, tem lar, casa, carro e ainda a senha do Instagram”, “Tem que ter muita coragem, porque a noção passou longe”, “Casio levantou e lavou o cabelo para a foto” e “Ela tem o nome de uma boa pessoa, Clara-mente”

Shakira critica Piqué e ironiza supostas traições em nova música

Recentemente, Shakira lançou uma música em parceria com o DJ Bizarrap. Shakira BZRP Music Sessions 53 possui diversas indiretas para seu ex-marido Gerard Piqué.

Na letra da canção, a cantora critica o atleta e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.

De acordo com o Page Six, o atleta teria traído a artista com sua atual namorada, Clara Chía, uma modelo de 23 anos, enquanto a colombiana tem 45 anos. Em um trecho da nova faixa, ela diz: “Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”.

Em outro momento, ela entoa: “Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, brinca em trecho em que utiliza a palavra “sal-piqué” em espanhol.