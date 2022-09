Piqué e Shakira se encontram para definir a guarda dos filhos e outras pendências pós-separação

Shakira foi vista deixando um escritório de advocacia em Barcelona, na Espanha, na última quinta-feira, 15. O momento foi filmado por fãs da cantora, que foi muito simpática com todos, e compartilhado nas redes sociais. A artista teria se encontrado com o ex, o jogador de futebol Gerard Piqué . Sua simpatia, inclusive, foi interpretada pelos admiradores da estrela colombiana como uma vitória em meio às polêmicas do ex-casal.

Na companhia de seus representantes, Skarira pretendia definir os detalhes do rompimento com o atleta, como a guarda dos filhos e a divisão de bens, segundo o jornal La Vanguardia. Ainda segundo a publicação, Piqué se mostrou cansado, com cara de poucos amigos, após a reunião. Assim como a cantora, ele não deu nenhuma declaração aos jornalistas.

Já o advogado do zagueiro do Barcelona afirmou que o mais importante para seu cliente e Shakira é o bem-estar dos filhos, Milan, 9, e Sasha, 7. “A reunião foi boa, não posso dar muita informação, mas nunca se chega totalmente a um acordo”, declarou.

De acordo com programa de TV espanhol El Gordo y La Flaca, outra pendência entre Gerard Piqué e Shakira, além da guarda dos filhos, seria os 15 prêmios Grammys da cantora , que ainda estariam expostos na produtora do jogador. Eles deveriam ter concretizado um acordo durante a reunião de quinta-feira, mas isso não aconteceu. Já a guarda dos filhos pode parar nos tribunais.

O ex-casal ainda está analisando também se mudar para Miami, segundo a publicação: “Shakira está determinada a se estabelecer por lá, longe do assédio que sofre na Catalunha”. Já Piqué teria informado a diretoria de seu clube o desejo de deixar o Barcelona, mas o desligamento ainda não foi confirmado.

O ex-casal se conheceu em 2010 e, apesar de estarem juntos há 12 anos, nunca se casaram oficialmente.

