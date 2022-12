Piqué nega que Shakira proibiu os filhos de verem a madrasta

Após o divórcio entre Gerard Piqué e Shakira, surgiu o boato de que a cantora teria proibido os seus filhos, Milan e Sasha, de se encontrarem com a madrasta, Clara Chía. A suposta exigência teria sido inserida no acordo de separação do casal e, depois de a informação se espalhar pelo mundo, ganhou o apelido de “Cláusula anti-Clara Chía”. O advogado de Piqué, porém, disse ao portal mexicano Terra que a informação é falsa.

O zagueiro espanhol e a cantora colombiana se casaram em 2011, tendodois filhos desde então: Milan, nascido em 2013, e Sasha, em 2015. Foto: Albert Gea/Reuters

Segundo o site, não há no termo de divórcio nenhum item que vede qualquer um dos pais de encontrarem as crianças. “É absolutamente falso. Ambos poderão ver seus filhos com seus futuros parceiros sem nenhum problema”, disse o advogado. “É uma informação que tem corrido por aí e que não condiz com a realidade”.

Disputa pela guarda das crianças

Shakira e Piqué chegaram a um acordo no último mês de novembro sobre a guarda dos filhos — Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7 anos. Ficou acertado que as crianças ficarão na casa do pai, em Barcelona, até o natal deste ano. Após a data, elas se mudam para Miami, onde viverão com a mãe.

O casal se divorciou após 11 anos de casamento. O motivo teria sido uma suposta traição de Piqué. O processo de separação foi aparentemente tranquilo. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o jogador teria, inclusive, deixado que Shakira decidisse sozinha com os advogados questões como a divisão de bens e a tutela dos filhos.