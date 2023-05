Piqué pediu para Justiça para ter menos tempo com os filhos, diz TV espanhola

O polêmico divórcio de Shakira e Gerard Piqué ganhou mais um capitulo. Segundo o programa espanhol de TV Mamarazzis, o jogador de futebol teria pedido à Justiça menos dias de visitação com os filhos que tem com a ex-mulher.

Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, estão morando em Miami, com a mãe. A justificativa do atleta é que ele não conseguia cumprir o acordo de passar 10 dias por mês com as crianças.

Gerard alega que o cuidado com os filhos atrapalharia seus compromissos profissionais como jogador na Europa, onde mora. Então, ele pediu para ficar entre cinco ou seis dias por mês com os filhos.

De acordo com a imprensa espanhola, Gerard não gostou da decisão da ex de se mudar. Os dois estão separados oficialmente desde junho de 2022