Pocah se justifica após ser vaiada por fãs do RBD: ‘Em 2006, ou eu ia no show ou a gente comeria’

A cantora Pocah, de 29 anos, se pronunciou após ser vaiada por fãs no show da banda RBD no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 9. Ela estava na área vip próxima ao palco e foi hostilizada, junto com outros famosos, por pessoas que estavam na grade da pista.

“Eu nem ia falar nada porque quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade. Quando o RBD veio ao Brasil em 2006, eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade”, publicou a artista no X (antigo Twitter).

“Mas eu não parei de sonhar e lutei muito para hoje, com 18 anos sendo fã da banda, meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal ‘privilégio’ em ser convidada pra assistir o show de pertinho (e quem dispensaria?) e é isso, o show foi lindo. Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem para sempre comigo’”, completou.

Horas depois, Pocah ainda fez uma nova publicação na rede social mostrando que conheceu Dulce Maria, integrante do RBD. Ela divulgou uma foto ao lado da cantora mexicana e escreveu: “Que sonho”.

Pocah e Dulce Maria Foto: @pocah via X (antigo Twitter)

Larissa Manoela, o noivo da atriz, André Luiz Frambach, e a ex-BBB Bruna Griphao também estavam entre famosos que foram vaiados no show do RBD no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

“Privilégio”, gritaram membros do público. “Ih, fora daqui!”, disseram outros. Larissa, Pocah e Bruna, que estavam em uma área VIP, conseguiram um lugar mais próximo ao palco do que os fãs que pegaram grade – e por isso, as vaias.

“Absurdo essas celebridades terem esse privilégio, enquanto alguns fãs dão a vida para pegar grade”, escreveu um internauta.

A passagem do RBD pelo Brasil ainda terá outras sete apresentações: uma nesta sexta, 10, também no Rio de Janeiro, e nos próximos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro em São Paulo.