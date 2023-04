Pocah, Lexa e outros famosos se mobilizam para saber paradeiro de MC Sabrina

O sumiço da cantora MC Sabrina mobilizou as redes sociais nos últimos dias. Tudo começou na última terça-feira, 11, quando a funkeira Pocah utilizou suas redes para questionar o paradeiro da MC, após ter sonhado com ela.

Em resposta ao tuíte de Pocah, a também funkeira Lexa questionou o sumiço da MC. O que ninguém esperava era uma resposta de um internauta dizendo que a MC Sabrina estava doente e que a família não cuidava dela.

No sábado, 15, Pocah retornou às redes sociais e dividiu com seus seguidores as informações que havia conseguido a respeito de MC Sabrina. “Há anos mando mensagem para a MC Sabrina e não tenho resposta. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de ‘cárcere privado’, ‘depressão’ e até ‘estado vegetativo’. Uma das pioneiras do nosso funk ‘desaprece’ e ninguém está falando nada. Por quê?”, disse Pocah em seu Twitter.

Há anos mando mensagem pra Mc Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não sao nada boas, papo de “cárcere privado”, “depressao” e até “estado vegetativo.”

Pocah, então, decidiu criar a hashtag #FreeMCSabrina, como forma de movimentar as redes e conseguir respostas sobre o sumiço da cantora. A cantora Ludmilla também se manifestou sobre o caso e usou as redes sociais para pedir respostas. O influenciador Felipe Neto se juntou à corrente virtual. Além disso, Pocah criou uma Thread para relembrar os momentos marcantes da trajetória da pioneira do funk.

Polícia Civil

Os rumores sobre o paradeiro da funkeira tomaram tamanha proporção que até a polícia civil foi acionada. Em resposta ao portal Metrópoles, no sábado, 15, o órgão confirmou o inquérito que foi aberto em 2022 pela delegada Gabriela Von Beauvais, no Rio de Janeiro, para averiguar as supostas alegações de que a MC Sabrina estaria sendo mantida em cárcere privado.

Segundo o Órgão, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro, o inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.

“O caso foi investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro em 2022. Na época, agentes foram à casa da cantora e constataram que não se tratava de cárcere privado. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que decidiu pelo seu arquivamento”, informou a PCERJ ao portal Metrópoles, por meio de nota.

Em um vídeo publicado no dia 15 de junho de 2022, no perfil do Tiktok de Veronica Costa Mãe Loira, a delegada Gabriela relatou que foi enviada uma viatura até a casa da MC e que tanto ela quanto a mãe e o padrasto foram encaminhados à delegacia para averiguar a situação.

Equipe de MC Sabrina emite comunicado

No domingo, 16 de abril, o perfil oficial da cantora emitiu uma nota de esclarecimento negando os rumores de cárcere privado e doping. Segundo a nota, MC Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade e faz tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).

No domingo, 16, nos stories do Instagram, a cantora se explicou e ainda disse que irá retornar com novas músicas. “Oi galera, tudo bem? Por muitos motivos que não vêm ao caso, porque motivo pessoal é motivo pessoal né… E motivo artístico, onde expressamos nossa arte, é sempre dito”, começou ela.

“Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer, até porque né, arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui. Sempre estão olhando tudo. E o meu pedido de desculpas também, por que não?!”, finalizou.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao vídeo.

“Não consigo acreditar em nada do que a Mc Sabrina falou nesse vídeo, parece que foi tudo programado para ela falar, para quem não entender esse tuíte, vou deixar a explicação nos comentários!! #FreeMcSabrina”, disse um perfil. “Até voz dela tá diferente”, disse outro.

