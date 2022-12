Polícia de Houston prende suspeito de matar Takeoff, do grupo de rap Migos

A polícia de Houston, cidade do Estado do Texas, prendeu Patrick Xavier Clark, de 33 anos, nesta segunda-feira, 5. Ele é suspeito de assassinar Takeoff, rapper do trio Migos, em 1º de novembro.

De acordo com a Associated Press, Clark foi detido quando tentava sair dos EUA rumo ao México. Ele carregava consigo seu passaporte e uma grande quantia de dinheiro. Letícia Quiñones, que representa o acusado, declarou à agência que ele é inocente.

Takeoff (à esquerda) era o integrante mais novo do trio Migos. Além dele, o grupo era formado por Offset (centro) e Quava (direita) Foto: Reuters/Carlo Allegri

Segundo a advogada, Clark está “nervoso e preocupado” com a situação. “Ele está sendo culpado por algo que não cometeu. Como agir num momento como esse?”, disse Quiñones. O suspeito teve prisão preventiva decretada e terá uma audiência para tentar a redução da fiança (que atualmente é de US$ 2 milhões) na próxima quarta-feira, 14.

BOOKING PHOTO: Patrick Xavier Clark, 33, charged with the murder of Kirshnik Khari Ball (Takeoff). #hounews



1/2 pic.twitter.com/jXxMrbt7fa — Houston Police (@houstonpolice) December 2, 2022

Assassinato próximo a boliche

Takeoff foi assassinado no dia 1º de novembro deste ano, quando estava próximo a uma casa de boliche onde iniciou uma desavença envolvendo cerca de 30 pessoas. O rapper de 28 anos foi atingido por um tiro na nuca.

Segundo as informações divulgadas pela polícia, houve uma briga no local devido a uma aposta em dinheiro. Takeoff não tinha nada a ver com a situação, mas estava próximo da confusão e acabou sendo atingido.

Outro rapaz e uma mulher tiveram ferimentos, mas não têm risco de morte. Os investigadores acreditam que pelo menos duas pessoas dispararam com arma de fogo no momento. A polícia ainda procura testemunhas que possam ajudar no caso.