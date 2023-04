Polícia de Minas vai investigar vazamento de fotos de Marília Mendonça; famosos repudiam o caso

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que vai investigar o vazamento de fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça. Em nota ao Estadão, a assessoria de Marília confirmou que imagens exclusivas do inquérito policial que investiga a morte da cantora começaram a circular em grupos do WhatsApp a partir desta quinta-feira, 13.

A artista morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo na cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais, aos 26 anos. A bordo da aeronave, também estavam o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e copiloto do avião Tarcísio Pessoa Viana, que também não resistiram.

Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar vazamento de fotos da autópsia de Marília Mendonça. Foto: Som Livre/Divulgação

A Polícia Civil disse que o sistema onde os documentos ficam armanezados é auditável e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) está realizando levantamentos para apurar e responsabilizar os envolvidos.

Veja a nota da Polícia de Minas Gerais:

“A Polícia Civil de Minas Gerais informa que, assim que tomou conhecimento sobre o vazamento de fotos referentes ao laudo de necropsia da cantora Marília Mendonça, imediatamente instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos.

A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo.

A PCMG esclarece que não coaduna com esses acontecimentos e assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos”.

O advogado da família, Robson Cunha, manifestou indignação e informou que as pessoas que estão compartilhando o conteúdo também poderão ser responsabilizadas. “Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados”, escreveu.

Leia a nota do advogado na íntegra:

“É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa.

Durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, trabalhamos incansavelmente para que uma situação grave como essa não ocorresse. O Estado é o responsável pela guarda e proteção das informações e documentos que estão sob a sua tutela. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados.

Informo ainda que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material”.





Mãe da cantora disse que internet ‘não pode ser terra sem lei’

Nesta sexta-feira, 14, Ruth Moreira, a mãe da artista, se manifestou sobre o ocorrido nos stories do Instagram. Ela informou que a família está bem, apesar do que aconteceu, e disse que demorou a se manifestar por conta do neto, Léo. “Ele já entende quando acontece alguma coisa”, afirmou.

Ruth disse que a família está “chocada com tanta monstruosidade” e que a internet “não pode ser terra sem lei”. “A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória de alguém que já se foi”, pontuou.

Por fim, ela pediu para que as pessoas não compartilhem o conteúdo. “Isso é crime. Não dê ‘ibope’ para criminoso, porque você vai estar cometendo um crime também”, disse.





Personalidades repudiaram o compartilhamento das imagens

O nome da cantora e os termos “Marília merece respeito” ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira. Personalidades repudiaram a situação e pediram para que as imagens não sejam compartilhadas. Fãs passaram a publicar fotos da cantora sorrindo e cantando, afirmando que “é assim que Marília merece ser lembrada”.

O influenciador Felipe Neto condenou as pessoas que estão buscando pelas fotos nas redes sociais. “Se alguém te pedir ou perguntar sobre onde encontrar as tais fotos da Marília Mendonça, agora você já sabe que essa pessoa não tem uma gota de caráter e vergonha na cara, já pode tirá-la da sua vida”, disse.

A cantora Anitta compartilhou um relato de Marília, que disse que a gravidez de Léo foi descoberta após o vazamento de um exame de sangue, para falar sobre a situação. À época, a artista havia escrito: “Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos”.

Anitta pediu por Justiça e por respeito à memória de Marília. “Pessoas doentes, humanidade perdida, antiprofissionalismo”, publicou a artista.

Ludmilla pediu por “mais empatia”. “Respeitem a memória da Marília Mendonça. Respeitem a dor da família e dos fãs”, disse.

Respeitem a memória da Marília Mendonça. Respeitem a dor da família e dos fãs. Mais humanidade e mais empatia, por favor! — LUDMILLA (@Ludmilla) April 13, 2023

Wesley Safadão compartilhou uma imagem da cantora em um dos shows e disse que é assim que Marília merece ser lembrada. “Vamos lembrar da Marília Mendonça assim, a rainha da sofrência, que, por onde passava, arrastava multidões. Qualquer outra imagem não precisa e nem deve ser compartilhada”, escreveu.

Vamos lembrar da Marília Mendonça assim, a rainha da sofrência, que por onde passava arrastava multidões. Qualquer outra imagem não precisa e nem deve ser compartilhada! 👑🤍 pic.twitter.com/7LpRzILLVG — Wesley Safadão (@WesleySafadao) April 13, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais